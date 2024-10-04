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Çağatay Akman için beraat talebi

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Çağatay Akman'a beraat kararı talep edildi.

04.10.2024 23:58
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Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Çağatay Akman'a beraat kararı talebi

İSTANBUL - Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklandı. Mütalaada, şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Çağatay Akman, mağdur sanık Öykü Uslu ve Uslu'nun avukatı hazır bulundu. Duruşmada Akman'ın avukatı mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

Karşılıklı olarak birbirlerini yaraladıkları belirtildi

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaada, olay tarihinde müşteki sanıklar arasında yaşanan tartışmada Çağatay Akman ve Furkan Ayaz'ın alınan adli muayene raporları uyarınca karşılıklı olarak birbirlerini, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladıkları ve aralarında karşılıklı olarak hareketlerde bulunduklarını belirtildi.

Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesi talebi

Akman ve Ayaz hakkında 'basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman'ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunma yapan müşteki sanık Öykü Uslu, "Şikayetten vazgeçmiştim. Bu doğrultuda karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Çağatay Akman ise savunmasında, "Beraatımı talep ederim. Avukatım mazeret sunmuştur. Bu hususta taktir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çağatay Akman için beraat talebi - Son Dakika

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