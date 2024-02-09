Çağlayan'daki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı - Son Dakika
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Çağlayan'daki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı

Çağlayan\'daki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırı girişimini gerçekleştirilen teröristlerin çantalarından çıkan çok sayıda mermi, plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf, kamuoyuyla paylaşıldı. Olay sonucunda 2 terörist ölü ele geçirilirken, 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 96 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 23:38  Güncelleme: 23:58
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Çağlayan'daki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı

İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırı girişimini gerçekleştirilen teröristlerin çantalarından çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 96 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzenek ele geçirilmişti. Teröristlerin çantasından çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çağlayan'daki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı - Son Dakika


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