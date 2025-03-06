Çakar Takılı Araçta Cezalar 276 Bin TL - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çakar Takılı Araçta Cezalar 276 Bin TL

Çakar Takılı Araçta Cezalar 276 Bin TL

Bafra'da çakar takılı araç sürücüsüne ve sahibine toplam 276 bin TL ceza kesildi.

06.03.2025 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çakar takılı araç sürücüne ve araç sahibine toplamda 276 bin 172 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine dün gece yapılan ihbarda 55 APS 179 plakalı otomobilde çakar takılı olduğu bildirildi. Otomobili yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Samsun- Sinop karayolunda aracı durdurdu. Yapılan kontrolde çakar takılı otomobil sürücüsü Bayram T.'ye (21), Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince 138 bin 172 TL, araç sahibine de aynı maddeden 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten 30 gün süreyle menedilirken, şahsın sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, trafik, samsun, Bafra, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çakar Takılı Araçta Cezalar 276 Bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
19:51 Macron’un savaş ilanı gibi sözlerine Putin’den sert yanıt Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:21:28. #7.11#
SON DAKİKA: Çakar Takılı Araçta Cezalar 276 Bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.