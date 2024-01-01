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Çal Kaymakamı Mert Can Çanga, Görev Yapan Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çal Kaymakamı Mert Can Çanga, Görev Yapan Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Denizli'nin Çal ilçesinin Kaymakamı Mert Can Çanga, yılbaşında görev yapan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Çanga, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gece boyunca görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık personelini ziyaret etti ve yeni yıllarını kutladı.

Çal Kaymakamı Mert Can Çanga, Görev Yapan Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
01.01.2024 - 08:50,
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Denizli'nin Çal Kaymakamı Mert Can Çanga, yılbaşında görev yapan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Çal Kaymakamı Mert Can Çanga, ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca çeşitli uygulama noktaları ve sağlık birimlerinde görev yapan görev başında olan emniyet, jandarma ve sağlık personelini ziyaret etti. Kaymakam Çanga, personelin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Mert Can Çanga, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir ortamda girebilmelerini sağlamak amacıyla almış olduğumuz yılbaşı tedbirlerini yerinde denetlemek için alandaydık. Hem görevi başındaki emniyet ve jandarma personelimizin yeni yılını hem de uygulama yapılan noktalarda vatandaşlarla sohbet ederek yeni yıllarını kutladık. Bu özel günde ailelerinden, sevdiklerinden fedakarlık ederek görevi başında bulunan emniyet ve jandarma personelinin, sağlık çalışanlarımızın yeni yıllarını ayrıca kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çal Kaymakamı Mert Can Çanga, Görev Yapan Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti - Son Dakika


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