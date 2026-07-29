Çal Mağarası\'nda Korkuluk Kazası: 2 Turist Yaralandı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Çal Mağarası önündeki korkulukların kırılması sonucu 2 turist hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çal Mağarası önündeki korkuluklara yaslanılması sonucu korkuluklar bulundukları yerden çıkarak kırıldı. Olayda biri yerli, diğeri yabancı uyruklu iki turist yüksekten düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar tedavi altına alındı. Yaralı turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.