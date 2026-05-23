Çaldıran\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Alakaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BOU 032 plakalı Peugeot Partner kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN