Çaldıran\'da Yangın Paniği

Van'ın Çaldıran ilçesinde tandır evi ile kilerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran'a bağlı Erginler Mahallesi'nde ikamet eden Akif Ağaç'a ait tandır evi ile kilerde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken tandır evi ile kiler kullanılamaz hale geldi. - VAN