California'da aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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California'da aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde seyir halindeyken geyikten kaçmaya çalışan bir sürücü, kontrolünü kaybederek aracıyla uçuruma yuvarlandı. İki gün boyunca mahsur kalan sürücü, arama çalışmalarının ardından helikopterle kurtarıldı. Sürücünün orta dereceli yaraları olduğu ve bir tıp merkezine götürüldüğü açıklandı.

29.02.2024 13:19
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ABD'nin California eyaletinde aracıyla uçuruma yuvarlanıp 2 gün boyunca mahsur kalan sürücü, arama çalışmalarının ardından kurtarıldı.

ABD'nin California eyaletinde seyir halindeyken karşısına çıkan geyikten kaçmak isteyen bir sürücü, kontrolünü kaybederek aracıyla uçuruma yuvarlandı. Yerel bir işletmede çalışan sürücünün pazar gecesi eve dönmediğine yönelik ihbar alan yetkililer, salı günü Big Sur sahili ve Carmel kenti arasındaki sahil şeridinde arama çalışması başlattı. California Otoyol Devriyesi tarafından dün yapılan açıklamada ise sürücünün uçurumun yaklaşık 400 metre aşağısında, aracının yanında bir bez parçası sallarken bulunduğu bildirildi. Açıklamada, sürücünün 2 gün boyunca mahsur kaldığı uçurumdan helikopterle kurtarıldığı kaydedildi. Sürücünün orta dereceli yaralarının olduğu ve Salinas şehrindeki bir tıp merkezine götürüldüğü açıklandı. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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