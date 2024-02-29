ABD'nin California eyaletinde aracıyla uçuruma yuvarlanıp 2 gün boyunca mahsur kalan sürücü, arama çalışmalarının ardından kurtarıldı.
ABD'nin California eyaletinde seyir halindeyken karşısına çıkan geyikten kaçmak isteyen bir sürücü, kontrolünü kaybederek aracıyla uçuruma yuvarlandı. Yerel bir işletmede çalışan sürücünün pazar gecesi eve dönmediğine yönelik ihbar alan yetkililer, salı günü Big Sur sahili ve Carmel kenti arasındaki sahil şeridinde arama çalışması başlattı. California Otoyol Devriyesi tarafından dün yapılan açıklamada ise sürücünün uçurumun yaklaşık 400 metre aşağısında, aracının yanında bir bez parçası sallarken bulunduğu bildirildi. Açıklamada, sürücünün 2 gün boyunca mahsur kaldığı uçurumdan helikopterle kurtarıldığı kaydedildi. Sürücünün orta dereceli yaralarının olduğu ve Salinas şehrindeki bir tıp merkezine götürüldüğü açıklandı. - CALİFORNİA
Son Dakika › 3.Sayfa › California'da aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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