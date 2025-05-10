Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar - Son Dakika
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Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

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Çalıştığı Çalık Holding'ten haklarını alamadığı gerekçesiyle saksıya ateş eden Erol Eğrek, korumalar tarafından darbedildi. Aldığı darp sonucu Eğrek'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrası Çalık Holding bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden Eğrek'in tüm haklarını almasına rağmen şirketi suçladığı ifade edildi.

10.05.2025 12:59
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İstanbul'da tazminatını almak için Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Eğrek, yaşamını yitirdi. Darp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası Çalık Holding yazılı bir açıklama yaptı.

SAKSIYA 3 EL ATEŞ ETTİ

49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahı ile eski çalışanı olduğu Şişli'deki Çalık Holding'in binasına geldi. Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı. Güvenlik görevlileri ve korumalar 49 yaşındaki adama müdahale etmelerinin ardından Eğrek'i tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası 6 koruma gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklama şöyle: "9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

"HAKLARINI ALMIŞTI"

Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ"

Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Çalık Holding\'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

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Son Dakika 3.Sayfa Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • kuzeyli baba:
    6 korumaya da müebbet hapis verilmesi lazım resmen cinayet işlemişler 322 11 Yanıtla
  • Halis demir:
    haketmiş hukuk var git şikayet silahla ateş etmekte ney. 32 277 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    çalık holding yalan söyleme 271 15 Yanıtla
  • Erol:
    Sabah yorumda biri yazmıştı ölen suçlu çıkacak diye.o arkadaşı tebrik ederim gerçekten ölen suçlu çıktı. 236 2 Yanıtla
  • İLYAS GENCER:
    Hakkını alan hiç bir çalışan hakkımı almadım diye kapıya gelmez başka yalan bulun 231 6 Yanıtla
  • Anthony Montaja:
    Eminim öyledir… Tüm haklarını da ‘helal ettirmişlerdir’ zaten. Aktif Bank, Passolig, Çalık Holding… Ne hikmetse her taşın altında aynı isimler. Çırmıklı ile yılanı kuyuya atmışlar, yılan ‘beni kurtarın’ demiş. Ama bu kuyudan ne yılan çıkar ne de vicdan… 215 6 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Zaten hükümet yanınızda neden polis cagirmadiniz da güç gösterisi yapıp vahşi batı kanununu uyguladıniz. Halka mesaj mi veriyorsunuz. Farz edelim ki haksız 174 7 Yanıtla
  • ayd121212:
    O zaman ödeme yaptığınıza ve ilişki kestiğinize ve tüm hakları aldığına dair ıslak imzası olması gerekli!! Neden gösteremiyorsunuz belgeleri ??? Çünkü öyle bir belge yok!!!! 137 1 Yanıtla
  • M ALİ:
    Ne dünya ama hem çalıştır hakkını verme hem öldür hemde suçla 132 4 Yanıtla
  • Gündüz:
    Adın zaten çalık. Bari gariban adamdan çalmayın 121 2 Yanıtla
  • 78908900:
    Utanmadan öleni suçlamışlar... 91 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Allah rahmet eylesin Adın zaten Çalık 70 2 Yanıtla
  • Musti5201:
    Kimse durup dururken bir şey yapmaz kesin haklarını vermemişler dir yoksa holding olamazlar her yerde hırsızız 56 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ozel cogu yerde ne hakki almasi ya.. son maasini verseler kar.. ha imzalatiliyor bi kagit, alacagim yoktur diye, imzalamazsan zaten son maasini da alamiyorsun.. o imzalattiklari kagitta yasal olarak hangi kalemlerde ne almasi gerekli olan her kalem yaziliyor. imzalamam dersen bekleniyor, sigortan devam ettigi icin seklen calisiyor gorunuyorsun .. 3 gun ise gelmeme ile seni hakli cikarmak icin an kolluyorlar. yildiriyorlar kisacasi.. rapor alsan al 5 gun 10 gun ama sonuc 20 gun de bekliyor 25 gunde yeterki seni en az maliyetle sepetleyebilsinler. ozetle kimse gidene para vermek istemiyor hakki olan parayi hele hic.. bu ornege vakif degilim benimki genel cercevede asil olup biten gerceklihe dair tecrube cimleleri 55 0 Yanıtla
  • null:
    Ülkede zengin her zaman haklıdır,adaletin temeli maalesef buna dayalı. 49 0 Yanıtla
  • Sena2007:
    şimdi bu 6 tane adam koruma paralı katil mi bunu yargı karar verecek bir kaç yıla serbest kalırlarsa koruma imisker olur ama bunlar şirketin paralı katilleri 45 0 Yanıtla
  • 033248:
    Hakkı vardır ki kapıya dayanmış. Sonuç bu olmamalı. Adam zaten cinnet halinde silahı kendi kafasına dayamış. Ara polisi bekle. 43 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Çalık holding sahibi ve 6 korumaya müebbet hapis cezası versin devlet 41 0 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Beşli çete denilen şitketlerden biri.. Bu firma haksız çıkar mı sizce...ölen suçludur dosyayı kapatın... 35 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Sonuçta bu adam bir çalışan değil!!Resmen şirket ortağı...Zaten 7 milyon gibi bir rakamı görünce çalışanın öyle bir tazminatının olması mümkün değildi...Ortaklar arası alacak verecek olayına daha çok benziyor.... 28 5 Yanıtla
  • 6106:
    Sayın adalet bakanı iş mahkemeleri neden 5 sene sürüyor maaşlar bankaya YATIYORSA SSK'DA SİGORTALAR GÖRÜNÜYORSA YANİ HERŞEY ALENEN SE 3 AYDA BİTMESİ LAZIM MESELA BENVE 15 ARKADAŞİM BÜLBÜL OĞLUNDAN 10 YIL OLDU PARAMIZI ALAMIYORUZ DAVAYI KANDIK 29 1 Yanıtla
  • n5685244:
    bu konuyu bilmem ama. genelde işverenler yanına yalancı yalaka alırlar kullanırlar işçiyi tazminatsiz işten atarlar. ama daha sonra o yalakalarada aynı muamelesi yaparlar 28 0 Yanıtla
  • Mehmet Sait Güneş:
    Çalık Holding zaten AKP yandaşı.Ülkede de orman kanunları geçerli olduğu için kim güçlüyse o haklı oluyor. 16 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    tabancası olan kısı dayak yıyorsa bır iş vardır 17 2 Yanıtla
  • 145353:
    adamsanız bu olayı örtbas etmezsiniz 16 0 Yanıtla
  • Haci1969:
    Çalık Holding ne güzelde rapor vermiş “eski işçi 3-3 el ateş etmiş etrafta hastane,okul felan var” demiş.Adamı 6 koruma öldüüecesiye vurmak ne kadar doğru acaba??? Bir kişiye 6 kişi ancak korkaklarda görülür. 15 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Aradan 10 yıl geçmiş ve kalkıp silah çekiyorsun 2 12 Yanıtla
  • Larin_9285:
    sayın çalık holding o yaninizdaki hastane binasıda size ait o binayı kimden nasıl aldınız açıklama olur mu 12 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    Bu ülkede polisin bile üstüne araba süre bilirsiniz suç sayılmıyor. 7 5 Yanıtla
  • İrfan Can:
    hak etmiş diyen yarın öbürsün aynısı umarım başına gelir o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu öğrenmiş olursun 11 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Korumalar muebbetle yargilanmali orantisiz guc kullanildigi asikar 6 kisi adama nasil vurdunuzki adam öldü 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NE OLURSA OLSUN..ÖLDÜRÜLMESİMİ GEREKİR..RAHATSIZLIK VERİYORSA ÇAĞIRIN EMNİYETİ ALDIRIN..KENDİ KAPINIZDA BEKLEYENLERİN HANGİ YETKİ VE GÜVENCE YE DAYANARAK İNFAZ ETME GEREĞİ DUYUYOR..POLİS SAVCI YARGI ADALET VARKEN KAPIDA BEKLEYENLER NEDEN CEZA VERİYOR .. 6 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Maliye şirketin yurt dışında çalısanların sigortalı mı yoksa kaçakmı çalıştığını soruşturma yapmalı..Yurt dışında hangi devlette iş yapıyorlarsa yazısmalar yapılmalıdır.. Hala aynı yoldan gidiyor olabilirler diye düşünüyorum.. 3 0 Yanıtla
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