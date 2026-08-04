Çalınan Motosiklet Bulundu, Şüpheli Gözaltında

Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan motosiklet JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi ise gözaltına alındı.

Olay, Çine ilçesi Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli vatandaşın evinin bahçesinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JASAT ekiplerince inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayın şüphelisinin H.G. (21) olduğu tespit edildi. Çalınan motosiklet kazasız ve sağlam şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmak ve koruma başlığı kullanmamaktan idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.