Çalıntı Araçla Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

04.03.2026 10:02
Osmaniye'de marketten 150 bin lira çalan D.K., Gaziantep'te yakalanarak tutuklandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalıntı araçla geldikleri marketten yaklaşık 150 bin lira değerinde ürün çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden D.K., Gaziantep'te yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin 114 ayrı hırsızlık suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 30 Aralık günü ilçeye bağlı Göçmenler Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, araçla markete gelen 3 kişi, yaklaşık 150 bin lira değerinde çeşitli ürün çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın Adana'nın Ceyhan ilçesinden çalındığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin aynı araçla Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da benzer hırsızlık olaylarına karıştığını ortaya çıkardı.

Osmaniye ve Gaziantep polisinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda şüphelilerden D.K., Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 114 ayrı hırsızlık suç kaydı bulunduğu vurgulanan D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

