Çalıntı Motosiklet Bartın\'da Bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çalınan motosiklet, Bartın'da jandarma ekiplerinin denetiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'a bağlı Bakioğlu köyünde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye ve denetimlerde durdurulan bir motosikletin plaka ve motor numarası sorgulandı. Yapılan sorgulamada motosiklet plakasının sahte olduğu ve motosikletin Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde motosiklete ait sahte plakayı kendisinin taktığını ancak motosikleti farklı bir şahıstan satın aldığını beyan etti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından motosikletin sahibine teslim edileceği öğrenilirken. gözaltına alınan 2 kişi hakkında adlim işlem başlatıldı - BARTIN