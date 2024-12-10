Çalıntı Motosiklet Eskişehir\'de Bulundu

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çalıntı bir motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnönü İlçe Emniyet Amirliğimizce yapılan çalışmalarda çalıntı olarak aranan 1 motosiklet bulundu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR