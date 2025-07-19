Çalıntı Motosiklet Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan motosikletin 1 yıldır çalıntı olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller esnasında ekipler, D.B. (30) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Motosikletin, yapılan incelemede bir yıldır çalıntı olduğu tespit edildi. El konulan motosiklet ruhsat sahibi Y.Y.'ye teslim edilirken, sürücü D.B. hakkında "Suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN