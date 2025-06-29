Çalıntı Motosikletle Kaçarken Kaza Yapan Şahıs Yaralandı

Karaman'da park halindeki motosiklete binerek kaçan şahıs kaza yaparak yaralandı.

Olay, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs, sahibi tarafından kontağı üzerinde bırakılan motosiklete binerek kaçtı. Durumu fark eden motosiklet sahibi M.S. (68) şahsın peşinden koşsa da yetişemedi. Motosiklet sahibinin durumu polise bildirmesinden dakikalar sonra M.Ç., binerek kaçtığı 70 HD 556 plakalı motosikletle Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde otomobille yaptığı kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemede kazaya karışan motosikletin kısa süre önce park halindeyken çalınan motosiklet olduğu belirlendi.

Kaza yerine gelen motosiklet sahibi M.S., "Motosiklet benim. Motoru park etmiştim, birisi motorumu çaldı. Caminin oradan aşağıya doğru ilerlemeye başladı ve peşinden koştum ama yetişemedim" diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekibinin yaptığı incelemenin ardından motosiklet sahibi M.S.'ye teslim edildi.

Öte yandan motosiklete binerek kaçan M.Ç.'nin akli melekelerinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN