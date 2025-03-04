İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
1 Mart Cumartesi günü yakıt almak için istasyona gelen bir otomobil çalışmayınca sürücüsü, çalışanlardan yardım istedi.
İstasyonda çalışan iki pompa görevlisi aracı itmeye başladı. Kısa süre sonra yola çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar - Son Dakika
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