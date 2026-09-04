Çamaş'ta tarım işçisi ailelere KADES ve güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Çamaş'ta tarım işçisi ailelere KADES ve güvenlik eğitimi verildi

Çamaş\'ta tarım işçisi ailelere KADES ve güvenlik eğitimi verildi
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, mevsimlik tarım işçisi ailelere yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Kadınlara KADES uygulaması anlatılırken, çocuklara da kişisel güvenlik kuralları ve suçtan korunma yöntemleri öğretildi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan aileler ile çocuklarının güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Çamaş İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Tarık Yüce ve Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Bayram Çolak'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Çamaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde hayata geçirildi. Tarım alanlarında konaklayan ailelere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekilirken, "Kadına El Kalkamaz" mottosu ve "KADES Uygulaması" hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılarak kadınların olabilir acil durumlarda uygulamayı nasıl kullanacakları anlatıldı.

Program kapsamında tarım arazilerinde bulunan çocuklara uzman ekipler tarafından kişisel güvenlik kuralları, suçtan korunma yöntemleri, tarım alanlarında karşılaşılabilecek çevresel ve fiziki riskler ile acil durumlarda başvurabilecekleri yardım mekanizmaları aktarıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, KADES, Çamaş, Tarım, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çamaş'ta tarım işçisi ailelere KADES ve güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çamaş'ta tarım işçisi ailelere KADES ve güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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