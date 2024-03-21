Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Adana'da en büyüğü 12 yaşında, evde kalan 3 çocuktan biri çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
ADANA - Adana'da en büyüğü 12 yaşında evde kalan 3 çocuktan biri çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ceza infaz koruma memuru olan baba Tayfur K. ile Yüreğir Devlet Hastanesinde çalışan Suna K. 19 Mart günü işe gitmek için sabah evden çıktı. Evde 12 yaşındaki Zeynep Hilal K., Alparslan Türker K. ve 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. kaldı. Öğle saatleri Zeynep Hilal K. annesini arayarak Elif Ayyüce'nin kayıp olduğunu söyledi. Suna K.'da eşini arayıp küçük kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine baba Tayfur K. hemen eve gitti. Baba eve geldiğinde 6 yaşındaki oğlu Alparslan Türker K. babasını kardeşini çamaşır makinesinin içinde bulduğunu ve dışarı çıkardığını söyledi. Baba hemen havasız kalan ve hareketsiz olan kız çocuğuna suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kalbi atmaya başlayan kız çocuğu çağrılan ambulans ile önce Yüreğir Devlet Hastanesine ardından da Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ancak kız çocuğu aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kız çocuğunun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna götürüldü. Kız çocuğunun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çamaşır makinesinde havasız kalıp boğularak ölen Elif Ayyüce K. toprağa verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşlı bir çiftin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle döndü. Evini ve tüm eşyalarını kaybeden yaşlı kadın, evini tırnaklarıyla kazıya kazıya yapmış olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
Niğde'de Yeşilburç-Kırkpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici ile kaldırılırken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Büyükeceli Mahallesi'nde bir araçta bulunan kişinin boğazının kesilmiş olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek kişinin M.S. olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bayır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Zanlı, Menteşe ilçesi Bayır mevkisinde durdurulan otobüste yakalandı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinin depo bölümündeki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, plastiklerin yanmasıyla ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ali Tosun idaresindeki araç yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç şoförü Ali Tosun hayatını kaybederken, eşi ise kritik durumda hastanede tedavi altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında iki gezi teknesi kullanılamaz hale geldi. Yangına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve adli soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 23 yaşındaki Yusuf G. ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsten inerken tırın çarptığı bir kadın yaralandı. Olayda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?