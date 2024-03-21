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Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Adana'da en büyüğü 12 yaşında, evde kalan 3 çocuktan biri çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da en büyüğü 12 yaşında evde kalan 3 çocuktan biri çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ceza infaz koruma memuru olan baba Tayfur K. ile Yüreğir Devlet Hastanesinde çalışan Suna K. 19 Mart günü işe gitmek için sabah evden çıktı. Evde 12 yaşındaki Zeynep Hilal K., Alparslan Türker K. ve 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. kaldı. Öğle saatleri Zeynep Hilal K. annesini arayarak Elif Ayyüce'nin kayıp olduğunu söyledi. Suna K.'da eşini arayıp küçük kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine baba Tayfur K. hemen eve gitti. Baba eve geldiğinde 6 yaşındaki oğlu Alparslan Türker K. babasını kardeşini çamaşır makinesinin içinde bulduğunu ve dışarı çıkardığını söyledi. Baba hemen havasız kalan ve hareketsiz olan kız çocuğuna suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kalbi atmaya başlayan kız çocuğu çağrılan ambulans ile önce Yüreğir Devlet Hastanesine ardından da Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ancak kız çocuğu aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kız çocuğunun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna götürüldü. Kız çocuğunun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çamaşır makinesinde havasız kalıp boğularak ölen Elif Ayyüce K. toprağa verildi.