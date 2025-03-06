Çambaşı Kayak Merkezi\'nde Telesiyejde Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

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Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde ekipler tarafından, telesiyejde arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ordu Büyükşehir Belediyesi pist güvenlik ekibi, İtfaiye Arama Kurtarma Amirliği ve AFAD'ın katılımı ile müşterek olarak telesiyejde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Gerçeği aratmayan tatbikatın, kayak merkezinde meydana gelebilecek telesiyej arızası sonucu vatandaşların mahsur kalma durumuna hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için düzenlendiği belirtildi. - ORDU