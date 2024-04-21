Cami yangınında ev de zarar gördü

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Camide çıkan yangın eve sıçradı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyü camiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bitişikteki eve sıçradığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cami ile evde maddi hasar meydana geldi.

Olay Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyünde yaşandı. Gece saatlerinde camide çıkan yangını gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine helikopterle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemişgezek ve Kemaliye itfaiyeleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Camiden çıkan yangın daha sonra camininin bitişiğindeki eve sıçradı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken yangının sıçradığı ev ise büyük ölçüde zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.