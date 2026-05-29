Osmaneli'nde işçi sinir krizi geçirdi
Osmaneli'nde işçi sinir krizi geçirdi

29.05.2026 11:45
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir iş yerinde yabancı uyruklu işçi Praveen M., sinir krizi geçirerek kapının camını yumrukladı ve elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Osmaneli ilçesi Düzmeşe Köyü mevkiinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi olarak çalışan Praveen M. isimli yabancı uyruklu şahsın, bir anlık sinir krizi geçirdiği ve bu sırada kapının camına yumruk atması sonucu elinden yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından burada yapılan muayene ve tedavisinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

