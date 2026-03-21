Camilerde çıplak şeklide şarkı söyleyen CHP'nin Saraçhane eylemcisi gözaltına alındı

Camilerde belden yukarısı çıplak şekilde rap şarkı söyleyerek dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alınan E. Y.'nin daha önce de CHP'nin Saraçhane eylemlerinde gözaltına alındığı belirlendi.

Sosyal medyada bir cami içerisinde küfürlü rap şarkıları eşliğinde belden yukarısı çıplak ve görünür vaziyette videolu paylaşımda bulunan E. Y. gözaltına alındı.

E. Y. tarafından çekilen videonun sosyal medya platformlarında haber kanalları tarafından çokça paylaşıldığı, video altına gelen yorumlarda paylaşımın infiale neden olduğu, ayrıca yapılan araştırmalar çerçevesinde şahsın başka bir camide daha üstü açık şekilde rap şarkı söylediği belirlendi.

Öte yandan, E. Y.'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilişkin Saraçhane'de yapılan eylemler kapsamında da gözaltına alındığı da belirlendi. Şahısın, yapılan çalışmalar kapsamında dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA