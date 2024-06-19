Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada

Bursa'da bir hırsız, camiye girerek raflarda bulunan terlikleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsız, çaldığı terlikleri ayağına giyip kendi ayakkabılarını da eline alarak kaçtı.

19.06.2024 11:51
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Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada

-Namaz kılmak için değil, hırsızlık yapmak için camiye girdi...

BURSA - Bursa'da camiye giren hırsız, raflarda bulunan terlikleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan Değirmenönü Merkez Camii'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde camiye gelen bir hırsız raflarda bulunan terlikleri gözüne kestirdi. Çevreyi gözetleyen hırsız, boşluğu bulur bulmaz terlikleri alarak kapıya yöneldi. Çaldığı terlikleri ayağına giyen hırsız, kendi ayakkabılarını da eline alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada - Son Dakika

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