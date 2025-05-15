Can Ataklı'ya 4,5 Yıla Kadar Hapis İsteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Can Ataklı'ya 4,5 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

Devlet Bahçeli hakkında yanıltıcı paylaşımda bulunan Can Ataklı'nın cezası 4,5 yıla kadar çıkabilir.

15.05.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan Can Ataklı'ya 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talebi

Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

İSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ataklı hakkında, 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan gazeteci Can Ataklı hakkında 'nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Ataklı 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüphelinin X hesabı üzerinden "Bahçeli entübe edildi" başlığı ile paylaşımda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ataklı hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı bilgisine yer verildi.

Paylaşımın 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan değerlendirilmesi gerektiği belirtildi

Ataklı, savcılıkta verdiği ifadede, X hesabının kendisine ait olduğunu, Bahçeli'nin 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı nedeniyle kamuoyu önüne hiç çıkmadığını, MHP'ye çok yakın bir kaynağını dayanak göstererek entübe edildiğini anlattığı, Bahçeli'nin bu durumda olup olmadığını gözleriyle görmediği, MHP'li dostunun "Çok üzülüyorum. Başkan entübe edildi. Kalça kemiği kırıldı" dediği, böyle bir yayının suç teşkil edeceğini, halkı yalan haberle yanlış yöne sevk edebileceğini düşünemediği şeklindeki beyanı iddianamede yer aldı.

İddianamede, soruşturmaya konu paylaşım içeriğinin 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu yönünden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. İddianamede, işlenen suçun kamu barışını bozmaya elverişli, kişilerin topluma ve devlete güven duygusunun zedelenme veya zedelenme ihtimalinin ortaya çıkarabileceği, bu durumun ise somut olay üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bilgisine yer verildi.

Ataklı hakkında 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talebi

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Ataklı hakkında, 'nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ataklı'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, Can Ataklı, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Can Ataklı'ya 4,5 Yıla Kadar Hapis İsteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:31:53. #7.13#
SON DAKİKA: Can Ataklı'ya 4,5 Yıla Kadar Hapis İsteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.