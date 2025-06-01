'Can Borcu'ndaki tecavüz sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı: İğrenç - Son Dakika
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'Can Borcu'ndaki tecavüz sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı: İğrenç

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\'Can Borcu\'ndaki tecavüz sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı: İğrenç
01.06.2025 11:26
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\'Can Borcu\'ndaki tecavüz sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı: İğrenç
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"Can Borcu" dizisinin sezon finalindeki "Ferit" karakterinin "Yasemin" karakterine tecavüz girişiminde bulunması ve 'Emel'in oğlu Ferit'i sırtından vurmasıyla sonlanan sahne seyirciler tarafından büyük tepki topladı. İzleyiciler, "İğrenç bir sahne" ve "Reyting için değmez" yorumlarında bulundu.

Reklam gelirlerinin düşmesiyle zorlu bir süreç yaşayan dizi sektöründe bazı yapımlar yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yapmaya başladı. Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay'ın başrollerde yer aldığı "Can Borcu" isimli dizi 2'nci sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.

TECAVÜZ SAHNESİ TEPKİ TOPLADI

30 Mayıs akşamı yayınlanan sezon finali bölümüyle 3 aylık ekran arası veren Can Borcu, tecavüz girişimi sahnesiyle izleyicilerden tepki topladı. "Ferit" karakterinin "Yasemin" karakterine tecavüz etmeye çalıştığı sahne izleyicileri adeta çıldırttı. Dizide Yasemin'e önce psikolojik şiddet uygulayıp ardından zorla beraber olmaya çalışan Ferit'in "Emel" tarafından sırtından vurulmasıyla sahne sona erdi.

"İĞRENÇ BİR SAHNE"

İzleyiciler neredeyse her yapımda karşılaştıkları zorla birliktelik sahnelerinin rahatsız edici olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi. Seyirciler, "Bu sahnelerin iğrençliğini senarist neden anlamıyor", "Gerçekten tetikleyici", "Yine iğrenç bir sahne", "Bu sahneler rahatsız edici", "Reyting için değmez" yorumlarında bulundu.

İzleyicilerden gelen tepkilerden bazıları da şöyle:

  • "İğrençsiniz. Utanıyorum bu sahneyi çekenlerden. Bu sahneyi yazanlardan, oynayanlardan iğreniyorum"
  • "Oyuncular bu iğrenç sahneleri nasıl kabul ediyor. Bu nasıl iğrençlik"
  • "Sektör tüm kadın oyuncuları tecavüz edilirken izlemek isteyen senaristlerle doldu. 'Tecavüz edilme rolü' yapmayan kadın oyuncu kalmadı sektörde"
  • "Daha ne kadar tecavüz sahneleri çekecekler yeter artık"
  • "Hala böyle sahneler çekiliyor olması rezillik"
  • "Onay verdikleri diziye bak. Bir de final verip harcadıkları diziye. Söylenecek çok şey var"

"SAHİPSİZLER" DİZİSİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

"Sahipsizler" dizisinin son bölümünde yaşanan birliktelik sahnesi de sosyal medyada tepki çekmişti. Sahipsizler son bölümde Azize ve Devran'ın öpüştüğü sırada, Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi seyirciden eleştiri aldı.

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Son Dakika 3.Sayfa 'Can Borcu'ndaki tecavüz sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı: İğrenç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abuzer Kadayıf:
    Mk şeeefsizleri kendi karılarını filim yapıyor 28 6 Yanıtla
  • Murat Sert:
    atv yide sildim listemden zaten boş filmlerin hepsi 28 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    YOK YA İĞRENÇ Mİ ? SİZLER İĞRENÇLİĞİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINDA GÖRÜN. 25 0 Yanıtla
  • Kazim :
    Rtürkü tebrik ediyoruz. Şahanesiniz... Bundan sonraki yapacağınız işlerinizi merakla bekliyoruz. 5 0 Yanıtla
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