Reklam gelirlerinin düşmesiyle zorlu bir süreç yaşayan dizi sektöründe bazı yapımlar yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yapmaya başladı. Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay'ın başrollerde yer aldığı "Can Borcu" isimli dizi 2'nci sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.
30 Mayıs akşamı yayınlanan sezon finali bölümüyle 3 aylık ekran arası veren Can Borcu, tecavüz girişimi sahnesiyle izleyicilerden tepki topladı. "Ferit" karakterinin "Yasemin" karakterine tecavüz etmeye çalıştığı sahne izleyicileri adeta çıldırttı. Dizide Yasemin'e önce psikolojik şiddet uygulayıp ardından zorla beraber olmaya çalışan Ferit'in "Emel" tarafından sırtından vurulmasıyla sahne sona erdi.
İzleyiciler neredeyse her yapımda karşılaştıkları zorla birliktelik sahnelerinin rahatsız edici olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi. Seyirciler, "Bu sahnelerin iğrençliğini senarist neden anlamıyor", "Gerçekten tetikleyici", "Yine iğrenç bir sahne", "Bu sahneler rahatsız edici", "Reyting için değmez" yorumlarında bulundu.
İzleyicilerden gelen tepkilerden bazıları da şöyle:
"Sahipsizler" dizisinin son bölümünde yaşanan birliktelik sahnesi de sosyal medyada tepki çekmişti. Sahipsizler son bölümde Azize ve Devran'ın öpüştüğü sırada, Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi seyirciden eleştiri aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Can Borcu'ndaki tecavüz sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı: İğrenç - Son Dakika
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