Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki tekne, içinde 3 kişinin bulunduğu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile kurtarıldı. Tekne, Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.

26.02.2024 07:39  Güncelleme: 07:41
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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