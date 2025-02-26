Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 05.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Geçişler Durdu - Son Dakika
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