Çanakkale Boğazı\'nda Vietnam bayraklı tanker arıza yaptı

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 180 metre uzunluğundaki Vietnam bayraklı 'Sea Marine-1'isimli boş tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Yunanistan'dan Rusya'ya giden 180 metre uzunluğundaki 'Sea Marine-1' isimli boş tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında 1915 Çanakkale önlerinde açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE