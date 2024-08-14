Çanakkale Bozcaada'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çanakkale Bozcaada'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Bozcaada\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında 12 hektar orman, 18 hektar ziraat alanı zarar gördü. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

14.08.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar orman, 18 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Yangın, saat 11.34'te Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi Aya Yorgi mevkiinde ziraat alanında başladı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 11.43'te müdahale etti. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopterle, karadan 1 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve su ikmal aracı 1 dozer, 1 treyler, 6 belediye itfaiyesinden 92 personelle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası saat 16.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar orman, 18 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Bozcaada'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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