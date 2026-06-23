Çanakkale\'de 10 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15- 21 Haziran tarihleri arasında 62 bin 122 şahıs ve 61 bin 416 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 87 aranan şahıs ve 9 araç yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 77 şahıs olmak üzere toplam 87 şüpheli yakalandı. 87 şüpheliden 10'u tutuklandı. - ÇANAKKALE