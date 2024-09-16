Çanakkale'de 109 Yıllık Top Mermileri İmha Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 109 Yıllık Top Mermileri İmha Edildi

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Gelibolu'da köylünün bulduğu 18 top mermisinden 13'ü kontrollü olarak patlatıldı.

16.09.2024 18:53
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Çanakkale'de köylünün bulduğu 109 yıllık top mermileri böyle imha edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir köylü tarafından 109 yıllık top mermisi bulundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemelerde 18 top mermisi gün yüzüne çıkarıldı. Ekiplerin imha edilmesi yönünde karar vermesi üzerine 13 top mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımdası'nda 109 yıllık top mermileri bulundu. Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde köpeği doğum yapan bir köylü yavruları almak için girdiği bölgede top mermilerini fark etti. Köylünün ihbarı üzerine bölgeye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ekiplerin bölgede başlattığı kazı çalışmalarında 150 milimetre çapında 18 top mermisi bulundu. Ekiplerin imha edilmesine yönünde karar vermesi üzerine 13 top mermisi kontrollü şekilde patlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 109 Yıllık Top Mermileri İmha Edildi - Son Dakika

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