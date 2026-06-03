Çanakkale\'de 11 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde Mayıs ayında 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Mayıs ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde toplam 11 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE