Çanakkale\'de 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı

Çanakkale'de hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli K.D.D. (24) yakalandı. - ÇANAKKALE
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi. Yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, seralarda, kapalı halı sahalarda ve bazı işletmelerde hasara neden oldu. Belediye başkanı Cengiz Arslan, hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Bursa'da etkili olan rüzgar nedeniyle kent merkezinde bir ağaçtan kopan dal, otomobilin tavanına düştü. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar da rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı. Bursa Valiliği, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Haklarında örgüt soruşturması açılan Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 4'üncü çocukları doğdu. Ancak Özlem Öz'ün doğum öncesi ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Çift, her anlarını kayıt altına alarak takipçileriyle anbean paylaştı.
Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete karışan ve firar eden zanlı, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu tutuklanan zanlı, adli makama sevk edildi.
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