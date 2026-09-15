Çanakkale'de 2 kaçakçılık operasyonunda 17 sikke ve 223 litre bira ele geçirildi
Çanakkale'de jandarma ekiplerince Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 1-8 Eylül tarihleri arasında 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Bayramiç'te 17 sikke ile dedektör ve kazma, Ayvacık'ta ise 223 litre bira ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1-8 Eylül tarihleri arasında Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.
Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda; 2 adet dedektör, el dedektörü, 2 adet kazma, 17 adet sikke ele geçirildi.
Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda ise; 223 litre bira
ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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