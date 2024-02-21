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Çanakkale'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ağır, 3 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan Bertu K. yönetimindeki 67 ABL 612 plakalı motosiklet ile Muaz Ali H. idaresindeki 54 AJN 112 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Bertu K. yola savrulurken, Muaz Ali H. refüjde bulunan ağaçlara çarparak yaralandı. Kazada Muhammet G. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan Muaz Ali H'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.