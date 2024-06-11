Çanakkale'de 27'si çocuk 54 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 27'si çocuk, 54 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-28' ve 'KB-4309' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 27'si çocuk toplam 54 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE