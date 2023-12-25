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Çanakkale'de 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale\'de 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı
25.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 10:43
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık sahil kesiminde Arıklı köyü Asos Sahil yolunda kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 22 ACY 710 plakalı kamyonet kasasından 14'ü erkek, 7'si kadın, 5'i erkek çocuk ve 5'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör M.Y. gözaltına alınırken, araç ise el konularak yediemin otoparkına çekildi. M.Y.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 31 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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