Çanakkale'de 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Çanakkale\'de 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Batuhan Baykuş (46) evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Baykuş'u hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Baykuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.03.2024 00:53
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Batuhan Baykuş (46) evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınmayan Batuhan Baykuş'un komşuları durumu polise bildirdi. Batuhan Baykuş'un Gazi Süleyman Paşa Mahallesindeki evine gelen polisler eve girdiğinde Batuhan Baykuş'u hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Batuhan Baykuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Batuhan Baykuş'un cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan evinde ölü bulunan Batuhan Baykuş'un siroz hastası olduğu iddia edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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