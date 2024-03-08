Çanakkale\'de 5 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Gelibolu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezine ülkelerine gönderilmek üzere teslim edildi. - ÇANAKKALE
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan M.T. ve E.K. isimli 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslar, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tamamen serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçan 2 şüphelinin ise işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 26 Nisan'a erteledi.
Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma sonucunda güvenlik görevlisine bıçakla saldırıldı. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Tokat-Niksar yolunda meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada yaralananlar hafif şekilde yaralandı ve soruşturma başlatıldı.
Ümraniye ilçesinde yüzde elli zihinsel engelli bir genci darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs, yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından yapılan baskında bir iş yerinin deposunda 10 bin 679 adet bandrolsüz ve bandrol yönetmeliğine aykırı kitap ele geçirildi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda, iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1022 sentetik uyuşturucu hap, 5,15 gram sentetik uyuşturucu, 5,39 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca parçası, pompalı tüfek, 187 tabanca fişeği ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.
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