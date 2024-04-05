Çanakkale\'de aranan bir kişi yakalandı

Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelisi 2 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı. Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 8 hırsızlık olayının şüphelisi 7 zanlı tespit edildi ve 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım sitesinden sattıkları belirlendi. Çalınan eşyaların bir kısmı sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 6 şahıstan 3'ü serbest bırakıldı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 şüpheli tutuklandı.