Çanakkale'de Arızalanan Bottaki 32 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Arızalanan Bottaki 32 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale\'de Arızalanan Bottaki 32 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bir bottaki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından 11'i çocuk toplamda 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

07.05.2024 21:25
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Arızalanan Bottaki 32 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Arızalanan Bottaki 32 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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