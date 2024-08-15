Çanakkale'de Büyükanafarta köyü yakınlarında orman yangını - Son Dakika
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Çanakkale'de Büyükanafarta köyü yakınlarında orman yangını

Çanakkale\'de Büyükanafarta köyü yakınlarında orman yangını

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı alanlar ziyarete kapatıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

15.08.2024 21:19
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor.

Yangın, saat 09.51'de Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlım alana sıçradı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu. Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Büyükanafarta köyü yakınlarında orman yangını - Son Dakika

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