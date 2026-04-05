Çanakkale\'de Eşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, 16.30 sıralarında Debboylar mevkii Truva Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Şefik S. (39) ve eşi Selver S. (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan Şefik S., 2 çocuğunun annesi Selver S.'ye ateş açtı. Selver S., kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesin duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Selver S.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden bulunan Şefik S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ederken, olay sırasında çocukların babaannelerinde olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE