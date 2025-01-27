Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir evde çıkan yangında tüp patladı. Evin boş olması muhtemel facianın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde bir evde yangın çıktı. Yangında iddiaya göre mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Evde Yangın: Mutfak Tüpü Patladı - Son Dakika
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