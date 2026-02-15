Çanakkale'de Fırtına Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Fırtına Zarar Verdi

Çanakkale\'de Fırtına Zarar Verdi
15.02.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'deki fırtına ağaçları devirdi, bir apartman balkonunun duvarı yıkıldı, ulaşımda aksama.

Çanakkale'de etkili olan fırtına ağaçları devirdi, bir balkonun duvarı yıkıldı.

Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada havanın bugün il genelinde rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde 50-75 kilometre/saat, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde kilometre/saat kuvvetinde esmesi beklendiğine yer verildi. Valilik açıklamanın devamında muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Uyarının ardından sabah saatlerinde fırtına etkisini göstermeye başladı. İnönü Caddesi üzerinde devrilen ağaç yolu ulaşıma kapatırken bölgedeki başka bir ağaç ise park halindeki 2 otomobile zarar verdi. Ayrıca Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin balkon duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. Öte yandan Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu'nun ise fırtına nedeniyle dış cephe yalıtımının büyük bir kısmı söküldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Fırtına Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:15:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Fırtına Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.