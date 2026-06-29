Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 23 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 5 bin 459 şahıs ve 2 bin 713 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 23 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 475 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Öte yandan kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 şüpheli hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Yapılan uygulamalarda toplamda 253 gram narkotik madde, 152 adet uyuşturucu hap, tabanca ile 26 adet mermi ele geçirildi. - ÇANAKKALE