Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 23 Şüpheli Yakalandı

29.06.2026 20:00
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Çanakkale'de emniyet ekiplerinin huzur uygulamalarında 23 şüpheli yakalandı, 475 sürücüye ceza kesildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 5 bin 459 şahıs ve 2 bin 713 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 23 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 475 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Öte yandan kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 şüpheli hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Yapılan uygulamalarda toplamda 253 gram narkotik madde, 152 adet uyuşturucu hap, tabanca ile 26 adet mermi ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Narkotik, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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