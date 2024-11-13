Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 organizatör ile 207 kaçak göçmen yakalandı. 16 organizatörden 15'i tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 9 Kasım tarihinde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 16 organizatör gözaltına alındı. 207 kaçak göçmen yakalandı. 9 araç, 6 boy motoru ve 6 şişme boy ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 organizatörden 15'i tutuklandı. 1 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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