Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Çınarlı köyü ormanlık alan ile Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda üç araç içinde kaçak 182 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatörden 3'ü tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde merkeze bağlı Çınarlı köyü ormanlık alan ile Ezine İlçesi Tavaklı köyü iskele mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 54 AKC 032, 17 T 0080 ve 17 T 0085 araçlar içinde toplam 182 kaçak göçmen yakalandı. 1 bot ve bot motoru ele geçirildi. Organizatörler M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. gözaltına alındı. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi.
Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör M.Ş.T., Y.P., H.B. çıkarıldıkları mahkemece 3 tutuklandı. 2 organizatör H.N. ve T.Ş. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonunda 182 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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