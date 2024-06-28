Çanakkale'de Kayıp Genç Dere Yatağında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de Kayıp Genç Dere Yatağında Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hakan Kalmaoğlu, dere yatağında ölü olarak bulundu. Kalmaoğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

28.06.2024 16:31
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hakan Kalmaoğlu, dere yatağında ölü olarak bulundu.

Hakan Kalmaoğlu'ndan 24 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Hakan Kalmaoğlu'nu aramaya başladı. Tüm kameraları inceleyen ekipler, Kalmaoğlu'nun kamera görüntülerinde son görüldüğü Camicedit Mahallesi'ndeki Karamenderes Çayı'nda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler bir süre sonra çayın yatağında Kalmaoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Kalmaoğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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