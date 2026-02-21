Çanakkale\'de Kayıp Metin Kaşkavalcı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de özel bakım merkezinde kalan Metin Kaşkavalcı 6 gün önce kayboldu. Kayıp vatandaş için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay Beldesindeki Özel Gümüş Bakım Merkezi'nde kalan Metin Kaşkavalcı 15 Şubat tarihinde kayboldu. Kayıp Metin Kaşkavalcı'nın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD ve Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) ve USSOD Arama Kurtarma, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekipleri tarafından kayıp Metin Kaşkavalcı için arama çalışmaları devam ediyor.

Özel Gümüş Bakım Merkezi ve çevresinde Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) ve USSOD Arama Kurtarma ekipleri tarafından drone destekli havadan da arama çalışması gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE